Правообладателю причинен ущерб в размере 146 тысяч рублей.

В Юрьев-Польском районе 38-летнего предпринимателя будут судить за нарушение авторских прав. Мужчина незаконно скачал и установил программу «Компас-3D V18.1», принадлежащую ООО «АСКОН-Системы проектирования».В декабре прошлого года бизнесмен, используя программу–взломщик, скачал чужой продукт, после чего загрузил его на ноутбук в компьютерном сервисе за 1000 рублей.Не обладая правами на распространение и реализацию ПО, парень нарушил закон. Правообладателю причинен ущерб в размере 146 тысяч рублей.Уголовное дело рассмотрит Юрьев-Польский районный суд.