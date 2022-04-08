Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Авдеев и общественники Раздельный сбор мусора, дефицит...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Авдеев и общественникиРаздельный сбор мусора, дефицит лекарств, аграрные проблемы. Как прошла встреча главы региона Александра Авдеева с членами Общественной палаты?- Подслушано в соцсетяхЧто на этой неделе владимирцы обсуждают в социальных сетях? Самые яркие кадры и комментарии.- Бикини-забегСпасатели Малибу - по-русски. Владимирцы проводили зиму забегом в купальниках.