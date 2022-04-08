Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Авдеев и общественники
Раздельный сбор мусора, дефицит...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Авдеев и общественники
Раздельный сбор мусора, дефицит лекарств, аграрные проблемы. Как прошла встреча главы региона Александра Авдеева с членами Общественной палаты?
- Подслушано в соцсетях
Что на этой неделе владимирцы обсуждают в социальных сетях? Самые яркие кадры и комментарии.
- Бикини-забег
Спасатели Малибу - по-русски. Владимирцы проводили зиму забегом в купальниках.