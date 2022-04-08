Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Снова в детский сад! Дети Мариуполя отправились в...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Снова в детский сад!Дети Мариуполя отправились в детские сады Владимирской области. Как помогают малышам вернуться к мирной жизни?- Комфортный ВладимирКак сделать областной центр уютнее для жителей и желаннее - для гостей города? Мэрия приглашает владимирцев к участию в конкурсе- Чеховский СахалинПрервал успешную писательскую карьеру и уехал на край света. Премьера областного драмтеатра - фантазия к биографии Антона Чехова.