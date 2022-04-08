Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Авдеев и общественники Медицина, экология, проблемы...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Авдеев и общественникиМедицина, экология, проблемы земель сельхозназначения. Глава региона Александр Авдеев встретился с членами областной Общественной палаты.- Интересное сетевоеКоммунальные проблемы зимним апрелем, патриотические акции и четвероногие спасатели. Наш интернет-обзор.- Юные изобретателиОни учат роботов печь блины, модернизируют квадрокоптеры и создают разлагаемый пластик. О самых передовых изобретениях владимирских кванторианцев за пять лет.