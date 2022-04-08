Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Авдеев и общественники
Медицина, экология, проблемы...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Авдеев и общественники
Медицина, экология, проблемы земель сельхозназначения. Глава региона Александр Авдеев встретился с членами областной Общественной палаты.
- Интересное сетевое
Коммунальные проблемы зимним апрелем, патриотические акции и четвероногие спасатели. Наш интернет-обзор.
- Юные изобретатели
Они учат роботов печь блины, модернизируют квадрокоптеры и создают разлагаемый пластик. О самых передовых изобретениях владимирских кванторианцев за пять лет.