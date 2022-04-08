В Коврове местного жителя обвиняют в незаконном хранении наркотиков в крупном объеме. Полицейские обнаружили в частном доме мужчины более 155 граммов запрещенных веществ. В ходе следствия

В Коврове местного жителя обвиняют в незаконном хранении наркотиков в крупном объеме. Полицейские обнаружили в частном доме мужчины более 155 граммов запрещенных веществ. В ходе следствия установлено, что месяцем ранее обвиняемый заказал наркотики через сеть Интернет и впоследствии забрал их из тайника-закладки. Мужчина планировал использовать запрещенные использовать для личного потребления. В настоящее время уголовное дело