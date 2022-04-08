Владимирская область − в числе лидеров всероссийского конкурса профмастерства в сфере...
Владимирская область − в числе лидеров всероссийского конкурса профмастерства в сфере социальной защиты населения
Наш регион стал третьим в общем рейтинге субъектов РФ по количеству призёров.
За активное участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания и вклад в решение общественно значимых вопросов, направленных на улучшение качества жизни граждан, Департамент социальной защиты населения отмечен Благодарственным письмом Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова.
В 2021 году конкурс проводился по 15 номинациям, 9 из которых посвящены отбору лучших практик по различным направлениям социального обслуживания. В трёх специальных номинациях могли участвовать молодые специалисты, сотрудники с длительным стажем работы, а также руководители учреждений. Специальная номинация «Стабильность и качество» определяет лучшее учреждение социальной защиты. Всего на конкурс было подано 262 заявки из 72 субъектов Российской Федерации. По итогам голосования конкурсная комиссия определила 45 призёров из 23 регионов страны.
В числе победителей и призёров конкурса − 4 сотрудника из Владимирской области. В специальной номинации «Открытие года» (лучший молодой специалист организации социального обслуживания) победила Марина Фомина, заведующая отделением организационно-методической работы Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Третьи места присуждены:
− Наталье Крошкиной, директору Гусь-Хрустальный комплексного центра социального обслуживания населения, в номинации «Стабильность и качество» (лучшая организация, предоставляющая услуги в форме соцобслуживания на дому);
− Екатерине Поповой, заведующей отделением реабилитации детей с ограниченными возможностями и ранней помощи Гусь-Хрустального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, в номинации «Лучшая практика развития стационарозамещающих технологий помощи детям-инвалидам»;
− Ксении Станкевич, специалисту по комплексной реабилитации Кольчугинского детского психоневрологического интерната для детей с особенностями развития, в номинации «Лучшая практика сопровождаемого проживания инвалидов».
Отмети, что конкурс проводится с 2011 года. Сотрудники учреждений социального обслуживания Владимирской области ежегодно претендуют на победу в различных номинациях. В копилке нашего региона − 10 побед и ещё 8 призовых мест, сообщает пресс-служба областной администрации.
Фото: пресс-служба обладминистрации