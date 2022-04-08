Владимирская область − в числе лидеров всероссийского конкурса профмастерства в сфере...

Владимирская область − в числе лидеров всероссийского конкурса профмастерства в сфере социальной защиты населенияНаш регион стал третьим в общем рейтинге субъектов РФ по количеству призёров.За активное участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания и вклад в решение общественно значимых вопросов, направленных на улучшение качества жизни граждан, Департамент социальной защиты населения отмечен Благодарственным письмом Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова.В 2021 году конкурс проводился по 15 номинациям, 9 из которых посвящены отбору лучших практик по различным направлениям социального обслуживания. В трёх специальных номинациях могли участвовать молодые специалисты, сотрудники с длительным стажем работы, а также руководители учреждений. Специальная номинация «Стабильность и качество» определяет лучшее учреждение социальной защиты. Всего на конкурс было подано 262 заявки из 72 субъектов Российской Федерации. По итогам голосования конкурсная комиссия определила 45 призёров из 23 регионов страны.В числе победителей и призёров конкурса − 4 сотрудника из Владимирской области. В специальной номинации «Открытие года» (лучший молодой специалист организации социального обслуживания) победила Марина Фомина, заведующая отделением организационно-методической работы Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.Третьи места присуждены:− Наталье Крошкиной, директору Гусь-Хрустальный комплексного центра социального обслуживания населения, в номинации «Стабильность и качество» (лучшая организация, предоставляющая услуги в форме соцобслуживания на дому);− Екатерине Поповой, заведующей отделением реабилитации детей с ограниченными возможностями и ранней помощи Гусь-Хрустального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, в номинации «Лучшая практика развития стационарозамещающих технологий помощи детям-инвалидам»;− Ксении Станкевич, специалисту по комплексной реабилитации Кольчугинского детского психоневрологического интерната для детей с особенностями развития, в номинации «Лучшая практика сопровождаемого проживания инвалидов».Отмети, что конкурс проводится с 2011 года. Сотрудники учреждений социального обслуживания Владимирской области ежегодно претендуют на победу в различных номинациях. В копилке нашего региона − 10 побед и ещё 8 призовых мест, сообщает пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба обладминистрации