На компанию завели уголовное дело.

Владимирские медицинские учреждения расторгли контракты с поставщиком общественного питания, который привозил еду с кишечной палочкой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области«Роддом №2 и наркодиспансер отказались от услуг ООО «Дан» ещё до возбуждения . Медицинский персонал провел проверку, в ходе которой выяснилось, что еду для пациентов готовят и транспортируют в ненадлежащих условиях. Сейчас завтраки, обеды и ужины готовятся в пищеблоке ОДКБ. Продукты трижды в день проходят пробу. Жалоб нет», - заверили в Белом доме.Напомним, что вчера против компании, поставщика пищи в ОДКБ и роддом.По версии Владимирской областной прокуратуры, подрядчик использовал для приготовления еды арендованные подвалы, которые находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состоянии. Повара не были облачены в рабочую одежду, не использовали шапочки, перчатки, не имели медкнижек и других обязательных документов. Дезинфицирующие средства на предприятии полностью отсутствовали. Доставка еды осуществлялась в контейнерах, которые не подвергались санобработке.Фирма оказывала услуги больницам 33-го региона с 1 января текущего года.