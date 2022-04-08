Надзорный орган составил 664 административных протокола.

Роспотребнадзор оштрафовал садики и школы Владимирской области на 3,2 млн рублей. Ведомство провело 794 проверки в образовательных учреждениях и детских лагерях. Особое внимание уделялось питанию для ребят и состоянию помещений.В пищеблоках школ взяли 2000 проб готовых блюд. По микробиологическим показателям исследовано 1213 образцов питьевой воды, по санитарно-химическим - 544. В 320 организациях замеряли данные о микроклимате и уровень освещения. В 22 проверили параметры электромагнитных полей.Наиболее частыми оказались нарушения санитарного содержания учреждений, хранение еды без маркировки, несоблюдение условий хранения, нарушение технологии приготовления пищи.Надзорный орган составил 664 административных протокола. Общая сумма штрафов превысила составила 3 миллиона 170 тысяч рублей.