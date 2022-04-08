Арбитражный суд отказался банкротить застройщика ЖК «Дуброва парк-2» Арбитражный суд вернул Фонду...

Арбитражный суд отказался банкротить застройщика ЖК «Дуброва парк-2»Арбитражный суд вернул Фонду развития территорий заявление на банкротство застройщика ЖК «Дуброва парк-2». Одна из причин — мораторий на банкротство юридических лиц, который введён на шесть месяцев.Как сообщается в решении суда, дома компании «Интерстройвладимир» в едином реестре проблемных объектов по состоянию на 1 апреля не значатся. Новое правило не касается застройщиков, чьи дома внесены в реестр проблемных объектов.Таким образом, у застройщика есть еще полгода, чтобы сдать хотя бы один из трех оставшихся корпусов и доказать свою состоятельность.Жилой комплекс строится с 2017 года. За это время в эксплуатацию ввели две многоэтажки. Сейчас срок сдачи ещё трёх объектов — 2024 год. В них располагается 845 квартир. В марте на застройщика завели уголовное дело.