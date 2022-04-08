Постановлением суда срок содержания под домашним арестом продлён до 12 июня. Вместе с нахождением в СИЗО он составит 10 месяцев.

Во Владимире бывшему гендиректору КЭМЗа на два месяца продлили домашний арест. Ходатайство следователя рассмотрел Октябрьский районный суд.Мужчина в злоупотреблении полномочиями. Будучи руководителем АО «Ковровский электромеханический завод» в апреле 2018 года он заключил с коммерческой фирмой договор на поставку производимых заводом тракторов. Вдобавок предоставил контрагенту необоснованные льготы по реализации продукции предприятия. В результате машины продавались по заниженной цене. Убытки, принесённые решениями директора, оценили в 30,5 млн рублей.Ранее сообщалось, что сам фигурантПостановлением суда срок содержания под домашним арестом продлён до 12 июня.