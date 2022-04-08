Ночью на Пекинке в результате серьёзного ДТП пострадали два человека. В районе 11 часов вечера...

Ночью на Пекинке в результате серьёзного ДТП пострадали два человека. В районе 11 часов вечера возле рынка "Тандем" водитель легкового автомобиля въехал в фонарный столб.Как сообщают в региональном УМВД водитель Шевроле при резком торможении не справился с управлением, машину на полном ходу занесло прямо на металлическую конструкцию. От лобового удара со столбом моторный отсек буквально вдавило в салон. Но несмотря на это водитель и пассажир отделались лёгкими травмами, госпитализация не понадобилась.