Он получил условный срок.

Во Владимире хакера приговорили к году колонии условно. Об этом сообщает Фрунзенский районный суд.В период с 2016 года по 2018 год программист создал, усовершенствовал и протестировал пять компьютерных программ, две из которых оказались вредоносными. Они были предназначены для незаконного копирования, уничтожения, блокирования, модификации информации и нейтрализации средств защиты. Две программы он распространил через интернет.В результате Жуков М.С. получил условный срок. Суд счёл возможным не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа.«Учтены положительные сведения о личности виновного, активное способствование раскрытию преступления, состояние здоровья, наличие малолетнего ребёнка, отсутствие отягчающих обстоятельств», - пояснили в суде.При этом обвиняемый свою вину не признал, а его адвокат обжаловал вердикт в апелляционном порядке. Однако коллегия Владимирского областного суда оставила решение первой инстанции без изменений.