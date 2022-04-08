Горожане выберут одно из 8 пространств.

Во Владимире в 2023 году благоустроят одно из восьми общественных пространств. Выбирать место будут владимирцы. С 15 апреля по 30 мая пройдёт голосование по отбору объекта.Власти приведут в порядок одну из следующих территорий:- сквер на улице Добролюбова;- сквер на улице Сперанского;- сквер на улице Гвардейской;- сквер на проспекте Строителей;- Зерновский сквер;- сквер на улице Горького;- пешеходную зону на Девической;- участок перед зданием Владимирского областного суда на площади Победы.Свой выбор могут сделать все желающие старше 14 лет. Отдать голос можно на портале госуслуг, а также на .