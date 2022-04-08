Горожане выберут одно из 8 пространств.
Во Владимире в 2023 году благоустроят одно из восьми общественных пространств. Выбирать место будут владимирцы. С 15 апреля по 30 мая пройдёт голосование по отбору объекта.
Власти приведут в порядок одну из следующих территорий:
- сквер на улице Добролюбова;
- сквер на улице Сперанского;
- сквер на улице Гвардейской;
- сквер на проспекте Строителей;
- Зерновский сквер;
- сквер на улице Горького;
- пешеходную зону на Девической;
- участок перед зданием Владимирского областного суда на площади Победы.
Свой выбор могут сделать все желающие старше 14 лет. Отдать голос можно на портале госуслуг, а также на .