На реализацию федерального проекта в 2022 году выделено 451,6 млн рублей.

Во Владимирской области с 15 апреля по 30 мая состоится голосование за объекты для благоустройства в 2023 году. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ.На реализацию федерального проекта в 2022 году выделено 451,6 млн рублей. Власти планируют привести в порядок 100 территорий: 65 дворов и 35 общественных пространств. Контракты на выполнение работ заключены на 97% мест.«Уже завершены и оплачены контракты по благоустройству шести общественных и трёх придомовых территорий в Вольгинском, Городищах, Гороховце, Камешкове, Киржаче и Покрове», - подчеркнули в департаменте ЖКХ.С 15 апреля у владимирцев будет возможность выбрать места для благоустройства на 2023 год.Жителям предлагается проголосовать:Свой выбор могут сделать все желающие старше 14 лет. Отдать голос можно на портале госуслуг, а также на .