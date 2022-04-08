Суздальская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном...

Суздальская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном изготовлении и хранении огнестрельногооружия и боеприпасов.В суд направлено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя г. Владимира. Он обвиняется в незаконном изготовлении и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.Расследованием установлено, что в июле 2021 года мужчина, имея в собственности списанный охолощенный пистолет «Макарова», приобрелнарезной ствол 9 мм «ММГ» и внес изменения в конструкцию пистолета, изготовив самодельным способом пистолет, пригодный для стрельбы.В августе 2021 года, владея навыками обращения с оружием, он изготовил не менее 189 патронов, пригодных для стрельбы из самодельного пистолета калибра 9 мм.Позднее незаконно хранящееся огнестрельное оружие и патроны к нему были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый признал в полном объеме.Уголовное дело по существу будет рассматривать Суздальский районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.