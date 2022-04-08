Около половины детей дошкольного возраста, прибывших во Владимирскую область с территорий ДНР и...

Около половины детей дошкольного возраста, прибывших во Владимирскую область с территорий ДНР и ЛНР, уже начали посещать детские сады. Путевки выдаются в те учреждения образования, где есть свободные места. В детском саду села Ворша, например, даже организована отдельная группа. При том семьи вынужденных переселенцев освобождены от родительской платы за пребывание детей в дошкольных группах.Что касается детей школьного возраста - таких в регион приехало 306. 213 уже посещают уроки. У многих - трудности с русским языком и математикой, учителя занимаются с ними отдельно. Дополнительные занятия требуются и старшеклассникам - для подготовки к госэкзаменам. По приказу Министерства для этих выпускников в расписании ЕГЭ и ОГЭ назначены дополнительные дни сдачи. Трое переселенцев зачислены в ВлГУ, восемь - в колледжи. При том, что полного пакета документов у большинства нет, учащиеся могут выбрать специальность и даже восстановиться на свой курс.Светлана Болтунова, и.о. директора областного департамента образования:- Ну, вот мальчик, например, у нас есть в лагере "Олимп", который сказал: "Я учился на первом курсе". Единственное, что у него есть, это просто договор, он на платной основе учился, на основании договора. Один из колледжей запросил документы в колледже Мариуполя, потому что как раз из этой зоны к нам приезжали. Официально сделан запрос, ответа мы пока не получили, но это как раз одна из форм, чтобы подтвердить, как и где обучался ребенок.