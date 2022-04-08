Дети вынужденных переселенцев с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик начали посещать...

Дети вынужденных переселенцев с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик начали посещать детские сады. В Собинском районе, в посёлке Ворша создана специальная группа. Репортаж Юлии Шуваловой.Дети Мариуполя впервые за долгое время идут в детский сад. В поселке Ворша для них открыли отдельную группу. В ней ребята разных вОзрастов. От 3-х до 6-лет. У Маргариты Виноградовой сюда ходят двое детей - Женя и Ваня. В поселке Каменск они сидели в подвале 18 дней, не было ни еды, ни воды. Вывели семью из здания российские военные.Маргарита Виноградова, жительница посёлка Каменск:- Страшно, мы даже стараемся не вспоминать об этом. Было и прошло. Очень хорошо приняли, очень добрые люди. Очень понравилось и садик хороший. Тоже понравилось. Сразу пошли.Перед приездом беженцев в детском саду номер 20 провели косметический ремонт. Приобрели новое оборудование, мебель, игрушки. Из бюджета администрации Собинского района также выделены средства на питание детей. Оно четырехразовое. Воспитатель в группе - Ольга Ларькова. Она стала для них второй мамой.Ольга Ларькова, воспитатель:- Когда они вошли тревожно, а когда они увидели море игрушек, когда увидели улыбку доброго воспитателя. Они первое дело сказали: "Ой, а тетя-то добрая". Конечно, добрая. Мы детей здесь любим и уважаем.В детском саду есть комната психологической разгрузки. Здесь с детьми работает Елена Сивцова. По её словам, лучший метод расслабления - это игра. В конце каждого сеанса детям предлагают прилечь и полюбоваться звездами.Елена Сивцова, педагог-психолог:- Тревожность повышенная у детей была, в первый день адаптации был небольшой стресс, потому что дети попали в незнакомое место. На данный момент, психологическое состояние детей намного лучше.А еще у детей проходят образовательные занятия. Например, по робототехнике. Из фигур дети строят космическую ракету.- Мы мечтаем быть космонавтами!Такие занятия помогают в развитии мелкой моторикиС детьми занимаются артикуляционной гимнастикой. Дети общаются на русском языке, но пока, по словам логопеда, четко выговаривать все буквы у них не получается.Анна Александрова, логопед:- Дети, как дети. Мы стараемся, мы работаем. они быстро адаптировались. На занятия с охотой идут. Все им интересно.Всего во Владимирской области сейчас 202 ребенка из ДНР, ЛНР и Мариуполя. Из них 86 уже ходят в детские сады. Ещё 37 оформляют документы.Юлия Шувалова, Семен Карпов."Вести Владимир"