Прокуратура Юрьев-Польского района направила в суд дело о незаконном использовании объекта...

Прокуратура Юрьев-Польского района направила в суд дело о незаконном использовании объекта авторских прав.Прокуратура Юрьев-Польского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в незаконном использовании объектов авторского прав и создание, а также в распространении или использовании компьютерных программ.Установлено, что в декабре 2021 года предприниматель, используя программу–взломщик, скачал программу «Компас-3D V18.1», правообладателем которой является ООО «АСКОН-Системы проектирования». Затем с целью сбыта незаконно приобретённой программы установил контрафактный экземпляр на ноутбук в принадлежащем ему компьютерном сервисе, расположенном в г. Юрьев-Польском, за денежное вознаграждение в размере 1000 рублей.При этом индивидуальный предприниматель не имел права на официальное распространение и реализацию данного программного продукта.Правообладателю (ООО «АСКОН-Системы проектирования») причинен ущерб в крупном размере на сумму 146 тыс. рублей (стоимость легального экземпляра программного продукта).Уголовное дело будет рассмотрено Юрьев-Польским районным судом, сообщили в областной прокуратуре.Фото: Pexels.com