По состоянию на 8 апреля в медорганизациях региона действуют 500 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 8 апреля в медорганизациях региона действуют 500 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией (на 72 койки меньше, чем 2 дня назад). 62,6 процента из них занято (313), свободны 187 коек. 37 человек госпитализировано за сутки с тяжелой формой течения болезни.141461 пациент с COVID-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 182 человека.Напомним, что 8 апреля подтверждено 168 новых случаев заболевания в регионе.За период наблюдения в области отмечено 3384 летальных случая, в том числе 4 человека скончались за последние сутки.