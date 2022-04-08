Погода будет облачной, но с прояснениями. Местами - дождь со снегом.

Во Владимирской области ожидается потепление до +18 градусов. Погода будет облачной, но с прояснениями. Местами - дождь со снегом.В пятницу, 8 апреля, синоптики обещают +15, в выходные - от 8 до 12 градусов тепла. В начале новой недели метеорологи прогнозируют до +18. До конца недели выпадет почти 10 миллиметров осадков. В понедельник дожди продолжатся.Атмосферное давление составит 738-746 миллиметра ртутного столба. Скорость южного ветра будет достигать 17 метров в секунду.