Во Владимирской области сотрудники Росгвардии задержали граждан, подозреваемых в квартирной...

Во Владимирской области сотрудники Росгвардии задержали граждан, подозреваемых в квартирной краже.Сотрудники отдела вневедомственной охраны по г. Мурому и Муромскому району задержали ранее судимых 22–летнего и 20–летнего местных жителей, которые совершили кражу техники из квартиры на улице Октябрьская в г. Муроме.Росгвардейцам была передана оперативная информация о том, что по указанному адресу неизвестные бьют окна.При подъезде к месту происшествия правоохранителями были замечены двое мужчин, которые при виде служебного автомобиля сели в иномарку и попытались скрыться. Перегородив путь служебным автомобилем, сотрудники Росгвардии попросили подозреваемых выйти из машины. В ходе разговора от водителя исходил резкий запах алкоголя, речь была невнятной.При осмотре на заднем сидении автомобиля у данных граждан обнаружен похищенный телевизор и компьютер. Для дальнейшего разбирательства задержанные были переданы сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Владимирской области.