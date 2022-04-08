На территории региона за прошедшие сутки 8 апреля лабораторно подтверждено 168 случаев заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 8 апреля лабораторно подтверждено 168 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
38 - во Владимире
18 — в Гусь-Хрустальном районе
12 - в Муромском районе
14 - в Ковровском районе
47 — в Вязниковском районе
6 - в Александровском районе
5 — в Гороховецком районе
4 - в Юрьев-Польском районе
13 — в Меленковском районе
5 — в Суздальском районе
2 - в Кольчугинском районе
1 — в Селивановском районе
1 — в Судогодском районе
1 — в Петушинском районе
1 - в Камешковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 148 625 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).