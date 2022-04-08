На территории региона за прошедшие сутки 8 апреля лабораторно подтверждено 168 случаев заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 8 апреля лабораторно подтверждено 168 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.38 - во Владимире18 — в Гусь-Хрустальном районе12 - в Муромском районе14 - в Ковровском районе47 — в Вязниковском районе6 - в Александровском районе5 — в Гороховецком районе4 - в Юрьев-Польском районе13 — в Меленковском районе5 — в Суздальском районе2 - в Кольчугинском районе1 — в Селивановском районе1 — в Судогодском районе1 — в Петушинском районе1 - в Камешковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 148 625 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).