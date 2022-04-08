В Вязниковском районе полиция оперативно нашла похищенную у пенсионерки сумку с деньгами и...

В Вязниковском районе полиция оперативно нашла похищенную у пенсионерки сумку с деньгами и документами и получила благодарность от 77-летней местной жительницы.Неизвестный похитил у пенсионерки сумку с деньгами, документами и мобильным телефоном. Материальный ущерб оценен в 19 000 рублей.Сотрудники полиции по горячим следам провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в этот же день установили личность и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 33-летний житель Вязников.В настоящее время в отношении похитителя возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество вернули пенсионерке, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Через несколько дней от пострадавшей поступило благодарственное письмо:«Хочу выразить искреннюю благодарность старшему дознавателю ОМВД России по Вязниковскому району майору полиции Ксении Валерьевне Кутузовой и ее команде за оперативную работу по поиску моего имущества, похищенного на остановке в микрорайоне Ефимьево города Вязники».Фото: ves-vesti.ru