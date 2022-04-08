Погибших и пострадавших нет. Люди эвакуировались самостоятельно.

В Судогодском районе пожар уничтожил цех, склад и крышу стекольного завода. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В 02-06 8 апреля поступило сообщение о возгорании в производственном здании в посёлке Воровского. На место прибыли 22 пожарные машины и 58 человек личного состава. Спасатели сформировали два звена газодымозащитной службы для разведки очага пламени.«Сотрудники МЧС ликвидировали горение на площади 2100 квадратных метров к 6 утра. Погибших и пострадавших нет. Люди из помещений эвакуировались самостоятельно», - уточнили в ГУ МЧС 33-го региона.Дознаватель ведомства устанавливает причину произошедшего.