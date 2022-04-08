8 апреля около 6.00 на 121-м километре автотрассы «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние...

8 апреля около 6.00 на 121-м километре автотрассы «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики» произошла серьезная авария.Водитель автомобиля «Лада Ларгус», 1979 года рождения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой» пятнадцатой модели. Ей управлял 43-летний житель Московской области, сообщают в ГИБДД по Владимирской области.От столкновения пострадали водитель ВАЗ-2115 и его пассажирка 1987 года рождения. Водителя госпитализировали.Все обстоятельства происшествия устанавливаются.В соцсетях множество свидетельств сегодняшних аварий, пользователи винят ночной гололед. В группе ВК «AlexAutoLive | Александров» появилось видео улетевшего в кювет автомобиля, который вытаскивает фура.Фото и видео: https://vk.com/alexautolive?z