Уже 18 лет Олег Газманов воспитывает единственную и любимую дочь, однако это не всегда дается ему легко. Марианне достался непростой характер.

Уже 18 лет Олег Газманов воспитывает единственную и любимую дочь, однако это не всегда дается ему легко. Марианне достался непростой характер.Помимо Родиона Газманова, который родился в первом браке певца и пошел по его стопам, у Олега Газманова есть еще двое детей. Вторая супруга подарила артисту не только приемного сына Филиппа, которого тот вырастил как родного, но и красавицу-дочку. Воспитание наследницы дается Газманову и его супруге очень нелегко. Иногда Марианна стремится проявить свою индивидуальность и заставляет родителей нервничать.Марианна родилась в 2003 году, когда ее отцу было уже 52 года, и привыкла находиться в центре внимания с самого детства. Наследница стала младшим ребенком в семье, к тому же, единственной девочкой. Публика стремилась узнать, какой растет дочь знаменитого певца, а родные окружали ее теплом и заботой. Неудивительно, что Марианна быстро поняла, как использовать всеобщую любовь себе на пользу.С возрастом наследница Газманова не только научилась вить из папы веревки, вовремя пуская слезу, но и начала показывать зубки. Если на публике Марианна ведет себя вежливо, то дома может позволить себе огрызнуться и пойти наперекор родителям. Например, девушка не разделяет восторг от семейных фотосессий, которые так любит ее отец, и иногда отказывается в них участвовать. Из-за этого у родственников, бывает, возникают конфликты.Марианна нередко демонстрировала свой бунтарский характер и воевала с родителями, но те оставались непреклонны во многих вопросах. Глава семьи не раз ссорился с дочерью из-за ее выбора нарядов, а также выступал против окрашивания волос. Кроме того, певец старается контролировать некоторые сферы жизни наследницы. Это касается не только покупок и личных дел Марианны, но и ее окружения. Когда у девушки появился бойфренд, отец убедительно попросил привести его в дом для знакомства. К счастью, молодой человек заслужил одобрение артиста.Помимо своенравного характера, наследнице Газманова, судя по всему, достались большие амбиции. Девушка учится в школе с театрально-музыкальным уклоном, а после ее окончания планирует поступать в МГИМО. Кроме того, Марианна осваивает игру на гитаре, занимается вокалом, танцует и с 15 лет позирует перед камерой как модель.Несколько месяцев назад Марианне исполнилось 18 лет. В беседе с певец рассказывал, что незадолго до праздника дочь удивила его своими запросами. Девушка попросила у знаменитого отца "Гелик", но он, хоть и может себе это позволить, пока не готов баловать ее такими роскошными подарками.