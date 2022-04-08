Для более комфортного пользования автомобилями и техникой в период финансовой аренды ВТБ Лизинг увеличивает размер выкупного платежа до 30% от рекомендованной стоимости автомобиля. Такие ..

Для более комфортного пользования автомобилями и техникой в период финансовой аренды ВТБ Лизинг увеличивает размер выкупного платежа до 30% от рекомендованной стоимости автомобиля. Такие условия помогут предпринимателям уменьшить размер ежемесячных лизинговых платежей и тем самым снизить финансовую нагрузку на компанию.Выкупной платёж в лизинге — это сумма, которую клиенту необходимо выплатить для оформления автомобиля в собственность в конце срока договора. Ранее в ВТБ Лизинг выкупной платёж не превышал 10%. Сейчас при оформлении сделки можно выбрать размер выкупного платежа до 30% от стоимости транспортного средства.У клиента всегда есть выбор: включить выкупной платеж в ежемесячные платежи и заплатить минимальную сумму за выкуп автомобиля (1 000 рублей) или уменьшить ежемесячные траты за счет увеличения выкупного платежа. Например, при приобретении в финансовую аренду автомобиля стоимостью 3 млн руб. сроком на 2 года при условии внесения аванса 15% (450 000 рублей) и выкупного платежа 1 000 рублей ежемесячные платежи составят 142 560 рублей. При увеличении размера выкупного платежа сумма ежемесячных затрат будет уменьшаться. Если выкупной платёж сделать равным 30% от РРЦ, то каждый месяц надо будет вносить 115 023 рублей, т.е. на 24% меньше, чем при первоначальных условиях.«ВТБ Лизинг в текущей экономической ситуации старается поддержать развитие малого и среднего бизнеса, поэтому мы приняли решение поднять верхнюю планку выкупной стоимости транспортного средства в конце срока лизинга. Это позволит многим предприятиям пользоваться автомобилями для развития бизнеса и платить за них комфортные ежемесячные платежи. Кроме того, расширение диапазона размера выкупа дает нашим клиентам больше возможностей для гибкой настройки бизнес-процессов и распределения финансов на нужды компании», — отметил Артём Киселёв, директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг.