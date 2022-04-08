ВТБ заключил первую сделку по программе льготного оборотного кредитования системообразующих предприятий АПК Минсельхоза России. Кредитные средства в размере 1 млрд рублей получит клиент ..

ВТБ заключил первую сделку по программе льготного оборотного кредитования системообразующих предприятий АПК Минсельхоза России. Кредитные средства в размере 1 млрд рублей получит клиент банка − агрокорпорация «БИО-ТОН», крупнейший производитель подсолнечника в стране. Всего в рамках программы ВТБ принял заявки от предприятий АПК на сумму 28 млрд рублей, из них уже одобрено финансирование на 14,2 млрд рублей.Льготная ставка кредитования по программе Минсельхоза России составляет 10% годовых. Системообразующие предприятия, а также их дочерние общества – сельхозтоваропроизводители могут получить финансирование на срок до 1 года. Заемщик должен сохранить численность персонала не менее 90% по состоянию на 1 марта 2022 года.«Сельскохозяйственная отрасль на протяжении последних 10 лет – один из драйверов экономики России, и ВТБ традиционно выступает одним из ведущих институтов, поддерживающих агропромышленный комплекс. Рассчитываем, что своевременное обеспечение оборотным финансированием поможет сохранить темпы его развития», − сказал Виталий Сергейчук, заместитель руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ.«ВТБ активно участвует в специальных кредитных программах поддержки системообразующих организаций Правительства РФ. Основная задача банка – содействовать дальнейшему развитию регионального бизнеса и отраслей экономики. Программа Минсельхоза позволит дополнительно поддержать ведущие компании агропромышленного комплекса, в частности − сельскохозяйственного производства, сохранить занятость сотрудников и эффективность работы отрасли», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.В марте ВТБ также получил более 150 заявок на сумму свыше 360 млрд рублей и заключил первые сделки по новой программе поддержки системообразующих предприятий промышленности и торговли Минпромторга России.