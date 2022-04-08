Владимирстат подвёл итоги розничной торговли за 2020 и 2021 годы.

За год жители Владимирской области стали есть больше мяса. Владимирстат подвёл итоги розничной торговли за 2020 и 2021 годы.В прошлом году доходы от молочной продукции составили 14,1 млрд рублей, что на 8% больше, чем в 2020. Мяса продано на 26,1 млрд (+5,8%), рыбы и морепродуктов – на 4,7 млрд (+4,2%).Почти на 4% увеличилась доля реализованного сахара. Отпуск растительного масла вырос на 3,1%.При этом упал спрос на хлеб - на 2,6%, свежие овощи также продемонстрировали отрицательную динамику - минус 0,8%. Владимирцы стажи реже приобретать картошку - минус 0,5%.