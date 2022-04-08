После допроса подозреваемого отпустили под подписку о явке.

Во Владимирской области за пропаганду расизма задержали 37-летнего мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ региона.По версии следствия, разделяя постулаты неонацизма, в мае 2019 года в своём аккаунте в соцсетях он разместил аудиозаписи, в которых разжигалась межнациональная рознь. Исполнители песен призывали к недружественным действиям против представителей кавказских и азиатских народов, а также в отношении темнокожих.Во время празднования Дня Победы фигурант опубликовал у себя на странице снимки с пропагандой фашизма.В марте текущего года на него завели уголовное дело. После допроса подозреваемого отпустили под подписку о явке.Расследование продолжается.