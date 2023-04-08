Аномальную жару и проливные дожди прогнозируют синоптики во Владимирской области в начале мая. Уже...

Аномальную жару и проливные дожди прогнозируют синоптики во Владимирской области в начале мая.Уже на следующей неделе во Владимирской области ожидается майская погода. Температура превысит климатическую норму на 4–6 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."В воскресенье, 16 апреля прогнозируется до 13–14 градусов тепла, в понедельник, 17 апреля – до 13–16 градусов тепла, а во вторник и среду – уже до плюс 18 градусов. Конечно, это уже совсем другая погода, другая одежда. Весна придет официально", – поделился синоптикЧто касается погоды на майские праздники, в понедельник, 1 мая ожидается до +21 градуса тепла. Осадков не прогнозируется. Ночью температура опустится до +8 градусов. Во вторник, 2 мая, в регион придут ливни. Температура воздуха днем будет +19 градусов.Самый теплый день ожидается 5 мая. Температура воздуха прогреется до +22 градусов. А ночью резко похолодает до +4 градусов.6 и 7 мая владимирский регион накроют дожди и температура опустится до +16 градусов. Ночью - резкое похолодание до +1 градуса.Кроме того, возможно усиление ветра, порывы которого могут превышать 20−25 метров в секунду.Фото pxfuel.com