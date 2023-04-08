Ансамбль «Русь» из Владимира впервые примет участие в программе «Мы – Россия». В середине апреля...

Ансамбль «Русь» из Владимира впервые примет участие в программе «Мы – Россия».В середине апреля четыре выдающихся российских коллектива отправятся на гастроли. Среди них –Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» им. М.Н. Фирсова из Владимира. Об этом сообщается на официальном сайте Росконцерта.Каждое выступление коллектива – это спектакль со своей драматургией, живой оркестровой музыкой, самобытной хореографией.Напомним, что владимирский Ансамбль «Русь» впервые включен во Всероссийский гастрольно-концертный план на 2023 год.Программа построена на сочетании русского фольклора с элементами современных ритмов, с яркими сценическими зарисовками, музыкальными и хореографическими композициями, красочными декорациями и костюмами. Художественный руководитель – заслуженный артист РФ Николай Литвинов. Балетмейстер-постановщик – заслуженный артист РФАлександр Ледовской.Фото: официальный телеграм-канал Росконцерта