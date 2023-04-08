8 апреля - День российской анимации. Поэтому у нас есть повод поговорить и о комиксах, ведь именно...

8 апреля - День российской анимации. Поэтому у нас есть повод поговорить и о комиксах, ведь именно их персонажи стали основой для первых мультфильмов. Александра Лебедикова покажет как комиксы используют и журналисты."Смотри,тут про ректора намного больше фотографий. Тебе будет легче начать рисовать"Ангелина и Маргарита - будущие журналисты, которым нравится рисовать! У них получилось объединить профессию и любимое хобби. Девушки пробуют себя в необычном жанре - комиксной журналистики. Это когда факты преподносят в виде текста и иллюстраций.Ангелина Свищ, студентка кафедры журналистики ВлГУ:- О комикс-журналистике я узнала на парах по аудиовизуальному сопровождению СМИ, ну а вообще о как таковых комиксах я узнала еще в 2021 году после выхода фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". Меня как-то эта вселенная "затащила". И,вроде, и с чем я собираюсь работать, и мое увлечение оно вот как-то вместе срослось.Начало комиксной журналистике положил американский художник Арт Шпигельман. В своем антифашистском графическом романе он рассказал о жизни отца - польского еврея, пережившего Холокост. Комикс вышел в 1980 году. Однако современную форму комиксная журналистика обрела лишь спустя 16 лет. Во многом это заслуга мальтийского журналиста Джо Сакко. Репортер опубликовал серию нарисованных материалов о Палестине. С тех пор люди стали чаще обращаться к такому формату новостей.Ангелина Свищ, студентка кафедры журналистики ВлГУ:- Через картинку мы можем передать динамичность события, которое происходит. По сути, строится так же, как и телевизионный сюжет, просто вместо камеры у нас именно идет видение журналиста.Первый комикс девушек посвящен Дню студента. На его создание ушло несколько дней. Ангелина писала текст, Маргарита готовила иллюстрации. Главными героями стали друзья и преподаватели. Передать характер персонажей во многом помогла колористика. Каждый цвет - это настроение и эмоция. Серый и синий символизируют грусть. Красный и розовый - волнение и страсть. Впрочем, цвет тут далеко не главное.Маргарита Станкова, студентка кафедры журналистики ВлГУ:- Изначально нужно узнать теорию. Композиция,анатомия, перспектива- вот это все надо сначала изучить и пробовать, пробовать, пробовать. Чем больше ты рисуешь,чем больше знаешь - у тебя это уже получается само собой".- Для того, чтобы создать свой комикс необходимо пройти несколько этапов: от разработки сценария до раскрашивания персонажей и верстки страниц. Сегодня справиться с этой задачей молодым художникам помогают гаджеты.Карандашный набросок - на его составление уходит около часа, с помощью камеры переносится на экран. Три часа занимает обводка контура. Еще 50 минут - заливка цветом. Остается добавить реплики героев и комикс почти готов.Маргарита Станкова, студентка кафедры журналистики ВлГУ:- Потом мы это все собираем в документ. Может быть к посту с комиксом какой-то текст Геля напишет и отправляем в выкладку."Сейчас девушки работают над новым проектом - комиксом про студвесну. Как и первая работа, он будет доступен в цифровом варианте на странице сообщества ВКонтакте. Однако не исключено, что в скором времени появится и бумажная версия красочных иллюстраций.Александра Лебедикова, Егор Герасимов, Вести-Владимир