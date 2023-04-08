Детское инфекционное отделение в Городской больнице №2 во Владимире отремонтируют уже в этом...

Детское инфекционное отделение в Городской больнице №2 во Владимире отремонтируют уже в этом году.В соответствии с решением Октябрьского районного суда детское инфекционное отделение в структуре многопрофильного корпуса ГБУЗ ВО «Городская больница № 2» должно быть приостановлено в связи с несоответствием современным санитарным правилам. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения Владимирской области.В помещениях отделения запланировано проведение капитального ремонта, который необходимо завершить в текущем году.В настоящее время проводятся организационно-подготовительные мероприятия. Денежные средства на ремонт выделены. Начало ремонтных работ запланировано на июнь 2023 года.Во Владимире продолжат работу детское инфекционное отделение ГБУЗ ВО «Городская больница № 2» на 45 коек, расположенное в отдельно стоящем здании, и инфекционное отделение ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница».При необходимости с учетом эпидемической обстановки и заболеваемости инфекционными болезнями дополнительно будет определена временная маршрутизация пациентов в инфекционное отделение детской больницы в Гусь-Хрустальный, подчеркнули в министерстве.Фото: инфекционное отделение детской больницы города Гусь-Хрустальный