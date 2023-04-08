В результате предварительного осмотра установлено, что сам постамент находится в устойчивом состоянии.

Во Владимире восстановят смотровую площадку и памятник князю Владимиру. Об этом глава города сообщил в своём телеграм-канале.«Вместе с начальником управления архитектуры и строительства города Игорем Соловьёвым выехали на смотровую площадку, где деформация ограждения, частичное разрушение его крепежа и просадка плитки. Специалисты проводят обследование и готовят проект по восстановлению объекта. Определяемся с подрядчиком, который закрепит облицовку, устранит просадки брусчатки и примет все необходимые меры для обеспечения безопасности», - пояснил Дмитрий Наумов.В результате предварительного осмотра установлено, что сам постамент находится в устойчивом состоянии. Необходимо лишь выполнить переоблицовку с дополнением утраченных в процессе эксплуатации элементов.Ранее горожане в соцсетях снимки, на которых видно, что плитка на смотровой «поехала», а ограждение покосилось. Пресс-служба горадминистрации поясняла, что причина всему сезонное таяние снега.