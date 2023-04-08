На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 апреля 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 апреля 2023 года лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.17 — во Владимире8 — в Муромском районе6 — в Ковровском районе1 — в Петушинском районе3 — в Кольчугинском районе2 — в Александровском районе7 — в Юрьев-Польском районе4 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Судогодском районе1 — в Радужном1 — в Киржачском районе1 — в Камешковском районе2 — в Гороховецком районе1 — в Меленковском районе1 — в Вязниковском районе2 — в Суздальском районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 183890 случаев заболевания.