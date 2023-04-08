Инструментальный сингл «Fusion Raga», записанный музыкантами из Владимира, получил две серебряные...

Инструментальный сингл «Fusion Raga», записанный музыкантами из Владимира, получил две серебряные медали Global Music Awards.Две серебряных медали Global Music Awards (GMA) в категориях «Instrumental» и «Producer» завоевал совместно спродюсированный Романом Мирошниченко и Стасом Наминым инструментальный сингл «Fusion Raga». Победители GMA были объявлены 31 марта 2023 года в Калифорнии. Об этом сообщается на официальной странице вконтакте Романа Мирошниченко.Основанная в Калифорнии в 2011 году премия Global Music Awards представляет из себя престижнейший международный музыкальный конкурс, жюри которого отмечает лучших музыкантов cо всего мира. Global Music Awards пользуется признанием среди профессионалов музыкальной индустрии и считается "золотой печатью", подтверждающей талант и квалификацию музыканта.В записи композиции «Fusion Raga» приняли участие специальные гости: лауреат «Грэмми» виртуозный скрипач Чарли Бишарат, мультиинструменталист из Дании Хенрик Андерсен, всемирно известные перкуссионисты Фрэнк Колон (Manhattan Transfer), Гумби Ортис из группы Al Di Meola и солисты камерного струнного оркестра города Владимир.Роман Мирошниченко - один из самых титулованных фьюжн-гитаристов современности, завоевавший признание на мировом уровне благодаря своему исполнительскому мастерству, собственному музыкальному почерку и авторской̆ музыке. За свою головокружительную карьеру Роману Мирошниченко удалось стать 43-кратным лауреатом международных музыкальных премий и конкурсов в 6-ти странах мира. Феноменальные успехи Романа Мирошниченко привели его в элиту международных музыкальных экспертов: он состоит в Национальной̆ академии искусства и науки звукозаписи (NARAS), определяющей̆ номинантов и лауреатов премии «Грэмми» (GRAMMY®).- Когда ушел Джордж Харрисон, я написал и исполнил на ситаре со сборным оркестром «фьюжн-рагу» в честь Джоржа Харриссона. Но версия, которую предложил и создал Роман Мирошниченко, принципиально отличается от оригинальной. У него получилась реальная «фьюжн-рага» в стиле современного jazz-fusion на высшем мировом уровне, с внутренней драматургией и удивительным драйвом, который не дает ни на секунду отвлечься и расслабиться, - поделился впечатлениями Стас Намин.Фото: Министерство культуры Владимирской области