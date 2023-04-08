Источники финансирования стройки определят при формировании бюджета на 2025 год.

Новую школу в деревне Вашутино Гусь-Хрустального района построят к 2026 году. Об этом в своём сообщил депутат ГД от Владимирской области Алексей Говырин.«Проектно-сметная документация готова и направлена на госэкспертизу. Далее весь пакет документов направят в региональное правительство. В планы капстроительства учреждение на 180 мест уже включено», - пояснил он.Источники финансирования определят при формировании бюджета на 2025 год. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — 2026 год.Напомним, что сейчас 75 местных школьников учатся в двух деревянных зданиях, где когда-то были библиотека и колхозная контора.