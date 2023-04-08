Вот уж где интересно запускать весной кораблики, так это на извилистой Вознесенской улице...

Вот уж где интересно запускать весной кораблики, так это на извилистой Вознесенской улице Владимира. Давайте прогуляемся и узнаем секреты из ее прошлого.От Золотых ворот к Вознесению. По дороге к храму. Потому и Вознесенская, рассказывает Ольга Ручко. Хотя во времена ее детства и юности улица носила имя Щедрина, ее называли Щедринкой.Ольга Ручко, владимирская писательница:- Улица Щедрина начиналась вот здесь. Это был так называемый коммунальный банк, около него была очень большая площадка. Липами обросшая. Мы здесь дети спектакли ставили. Бабушки приходили апплодировали.Улица действительно была щедрой на теплые дождики летом, высокие снега зимой и добрых соседей. А главное давала детям чувство полной защищенности и множество впечатлений.Ольга Ручко, владимирская писательница:- Мы скатывались на санках, резкий поворот налево и туда вниз в Гончары, были рули, мальчики сами их делали.шарики подшипники и поехали.До конца 50-х извилистый спуск еще был выложен гладким цветным булыжником. Потом его закатали в асфальт. Как ни странно, это сделало улицу "грязной" - замечает Ольга Ручко. "Заросла" улица и богатыми коттеджами.Ольга Ручко, владимирская писательница:- Скажу крамольную вещь - есть вандализм разрушающий, есть созидающий. Вот то, что я на своей улице вижу , могу назвать созидающим вандализмом. В таких домах жить удобно. Они красивые безусловно. Но то что решились старых домов - дело печальное. В тех домах было безнадежно утраченное качество- скромность.Каждый дом на Щедринке раньше был особенным. И люди, жившие в них, тоже были особенными.Ольга Ручко, владимирская писательница:- Вот в этом доме недолгое время снимала квартиру Нина Сергеевна Фиолетова - келейница владыки Афанасия Сахарова. Человек, которого многие знали во Владимире поддерживала и укрепляла в вере многих.Символ Щедринки и липовая аллея. Ольга Гавриловна помнит, что посадил липы ее сосед по дому №10 - некто Берман-имени не помнит - директор обувной фабрики, под которую в советские времена отдали Вознесенский храм. Он жил на нижнем этаже. Позже туда переехали Столетовы.Ольга Ручко, владимирская писательница:- Вот уж где было много старинных вещей. Так там и книги и посуда, и мебель.В этом доме проживала с матерью Лидия Константиновна Столетова - двоюродная сестра Игоря Александровича Столетова, знаменитого архитектора -реставратора. Ольге Гавриловне в память о знаменитой семье досталась эта лампа.Ольга Ручко, владимирская писательница:- Второй этаж, окна конечно, не такие. Раньше были щелястые и большие длинные подоконники. И вот однажды я в щель руку запустила..И в тряпице вытащила пистолет. Вот ощущение чего-то тяжелого, масляного я хорошо помню. Я радостная с ним выбежала. Хорошо мама увидела. Едва в обморок не упала.Дети знали улицу досконально - все поленницы, сараи, куда можно было спрятаться. "Интересным " местом была и "рамейковская свалка" позади дома №8. Ольга Гавриловна до сих пор хранит найденную там старинную бутылку .Ольга Ручко, владимирская писательница:- Дом, от которого вообще ничего не осталось, кроме крыльца. Это дом Рамейковых . Как говорят последние дворяне. Хозяйка дома Мария- преподавала французский во владимирской гимназии. А последнее время жила ее дочь- Наташа. Поговаривали, что этот дом был построен самим Храповицким. потому что был влюблен в Марию Александровну. И построил для Рамейковых этот дом.Напротив дома Рамейковых когда-то находились и знаменитые вишнёвые сады, их владельцем, якобы, тоже был Владимир Храповицкий. Жители Щедринки любили эту романтическую историю, верили в красивую легенду. Окна дома всегда были затянуты плотными занавесками и словно скрывали какую-то тайну. Такой же волшебной притягательной загадкой были всегда для Ольги Гавриловны члены знаменитой семьи Богдановых- жители дома 10-А. Богатейшая коллекция книг и экслибрисов краеведа, библиографа Леонида Семеновича Богданова сегодня- золотой фонд областной библиотеки ,достояние региона. Его сестры были тоже знамениты. Считались портнихами, модельерами высокого класса. К ним приходили уж очень удивительные люди словно из другого мира- делится Ольга Гавриловна. Девчонкой она прислонялась к забору и слушала ежевечерние чтения из прекрасного сада Богдановых.Ольга Ручко, владимирская писательница:-Забор был, конечно не такой мощный, а деревянный. слушала и всему училась. Единственный дом, где на улице был телефон. Предмет зависти.Верхняя Щедринка заканчивается удивительным Вознесенским храмом. В летописных источниках он датируется аж 1187 годом, был сожжен во время нашествия татаро-монголов и вновь восстановлен. На кладбище у храма в 1812 году был погребен раненный под Бородино князь Дмитрий Николаевич Голицын. Это он стал прототипом образа Андрея Болконского в романе Льва Толстого "Война и мир". В 1960-м здание Вознесенской церкви было взято под госохрану как памятник республиканского значения. Но еще 30 лет в нем размещались цеха "босоножечной " фабрики .Ольга Ручко, владимирская писательница:-Верх был клеёнчатый - помню, потому что сырье - клеенку , разноцветную, запах даже помню, привозил грузовик, мы на игры клеенку брали. нам давали.В 1990-м в храме возобновили богослужения. Ольга Гавриловна помнит,что в тот год умерла известная на Щедринке тетя Фроня Шубина. Ее зятем был губернаторский повар Павел Китайцев. Писательница и сегодня хранит составленное им на званый обед меню на 14 марта 1903 года, которое включало "супъ рояль, филе годаръ, пуншь аля тлясь и шарлот империалъ". Но самое интересное, что в начале 21 века во время рытья котлована на месте ее - шубинского - дома был обнаружен старинный клад с монетами и церковной утварью. Такой Щедрой на открытия была и остается Щедринка.Татьяна Воронцова. Илья Хлудов.Андрей Синягин Вести- Владимир.