Неделя до Пасхи. Сегодня по православному календарю Лазарева суббота, а завтра Вербное воскресенье....

Неделя до Пасхи. Сегодня по православному календарю Лазарева суббота, а завтра Вербное воскресенье. Во всех храмах области проходят литургии и освещение вербы. А где еще можно побывать сегодня?- Хотите проверить свою грамотность? - вам сегодня на Тотальный диктант - очно или онлайн по выбору. Во Владимире задействуют 8 площадок. Старт в 14 ч. Только обязательно нужна регистрация на сайте " Тотального диктанта"- Владимирские музейщики в свои ряды приглашают желающих стать волонтерами. В планах благоустройство Усадьбы Храповицкого в Муромцеве. Встреча сегодня. Подробности на сайте ВСМЗ.- Ковровский Доброград сегодня встречает участников 13 Чемпионата России по русскому жиму. Зрелище увлекательное. Присоединяйтесь.- Любителей музыки ждут на закрытие 5-го Танеевского фестиваля в Центре Классической музыки. Сегодня премьера - опера "Скупой рыцарь"- Научиться навыкам спасения на воде может каждый в канун лета. Сегодня бесплатные мастер-классы для желающих в бассейне Владимирского Спортивного клуба армии. В полдень.