Тогда
мода была специфической.
Тогда
мода была специфической.
Это в наши дни от обилия брендовых изысков на распродажах разбегаются
глаза, а светские львицы жить не могут без онлайн-шопинга. На Руси до эпохи
Ивана Грозного у людей были заботы посолиднее, в частности, у небогатых особ.
На первом месте при выборе вещиц стоял комфорт, и даже по нынешним меркам моды они
выглядели качественно.
Что же носили славяне 800 лет назад и намного раньше? Достаточно
взглянуть на музейные реплики, чтобы окунуться в атмосферу прошлого.
Поршни (10-15 века)
Эта простейшая старинная обувь из кожи удобна и легка. По
форме напоминает лапти, а современные законодательницы мод могут сравнить их с
тапочками.
Вязаные носки (10-14 века)
Вещи, сделанные вручную, выглядят добротно, а если еще и с
душой — греют в любую непогоду. На Руси вязали на совесть, и труд этот ценился
по достоинству.
Туфли с вышивкой (14 век)
Замысловатый узор из шелковой нити значительно преображал
скучноватую обувь. Подобные этнические элементы и сейчас занимают особое место
в мире моды.
Обмотки с металлическими крючками (10-14 века)
Шерстяные полосы наматывали от щиколотки до голени по
принципу чулок. Они предохраняли ноги от повреждений, укусов насекомых и
согревали простой люд.
Сапоги с высоким голенищем (13 век)
Вот уж по-настоящему мода на века — такой формат обуви
актуален во все времена. Комфортные сапоги с простеньким узором из нити прошиты
ручными стежками, обеспечивая долгую эксплуатацию изделия.