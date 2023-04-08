Тогда мода была специфической.

Тогдамода была специфической.Это в наши дни от обилия брендовых изысков на распродажах разбегаютсяглаза, а светские львицы жить не могут без онлайн-шопинга. На Руси до эпохиИвана Грозного у людей были заботы посолиднее, в частности, у небогатых особ.На первом месте при выборе вещиц стоял комфорт, и даже по нынешним меркам моды онивыглядели качественно.Что же носили славяне 800 лет назад и намного раньше? Достаточновзглянуть на музейные реплики, чтобы окунуться в атмосферу прошлого.Поршни (10-15 века)Эта простейшая старинная обувь из кожи удобна и легка. Поформе напоминает лапти, а современные законодательницы мод могут сравнить их стапочками.Вязаные носки (10-14 века)Вещи, сделанные вручную, выглядят добротно, а если еще и сдушой — греют в любую непогоду. На Руси вязали на совесть, и труд этот ценилсяпо достоинству.Туфли с вышивкой (14 век)Замысловатый узор из шелковой нити значительно преображалскучноватую обувь. Подобные этнические элементы и сейчас занимают особое местов мире моды.Обмотки с металлическими крючками (10-14 века)Шерстяные полосы наматывали от щиколотки до голени попринципу чулок. Они предохраняли ноги от повреждений, укусов насекомых исогревали простой люд.Сапоги с высоким голенищем (13 век)Вот уж по-настоящему мода на века — такой формат обувиактуален во все времена. Комфортные сапоги с простеньким узором из нити прошитыручными стежками, обеспечивая долгую эксплуатацию изделия.