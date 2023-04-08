Совет Федерации рассматривает на должность нового прокурора Владимирской области госсоветник юстиции 3 класса Ивана Грибова. Информацию об этом подтвердили во владимирском надзорном

Совет Федерации рассматривает на должность нового прокурора Владимирской области госсоветник юстиции 3 класса Ивана Грибова. Информацию об этом подтвердили во владимирском надзорном ведомстве. Сейчас Иван Владимирович возглавляют прокуратуру города Псков. Родился он в 1975 году в деревне Краснояр Моркинского района Марийской АССР. В 97-м окончил Саратовскую госакадемию права. В том же году поступил на службу