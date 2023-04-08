Прокуратура Владимирской области совместно с Роспотребнадзором проверила еще 4 торговых точки, принадлежащих сети пиццерий “То-То”. Во всех четырех кафе обнаружили нарушение

Прокуратура Владимирской области совместно с Роспотребнадзором проверила еще 4 торговых точки, принадлежащих сети пиццерий “То-То”. Во всех четырех кафе обнаружили нарушение санитарно-эпидемиологических норм. В торговом центре «Ковров-Молл», расположенном на улице Лопатина, в холодильниках не установлены контрольные термометры. Также сотрудники кафе в цехе холодных блюд не производят бактерицидную обработку специальной лампой. Некоторые из них, помимо всего