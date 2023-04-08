9 апреля 2023 года в православии чтут мученицу Матрону Солунскую. Мученицу Матрону и день её памяти...

9 апреля 2023 года в православии чтут мученицу Матрону Солунскую. Мученицу Матрону и день её памяти наши предки прозвали «Матрёны-настовицы». Такому названию существует два объяснения:- от наста (обледенелой твердой снежной корки, которая часто появляется после оттепели);- от настовиц (чибисов, пигалиц), которые, по народному верованию, прилетают в этот день.Ещё Матрену называли полурепницей, потому что в день её памяти огородники отбирали из неприкосновенного запаса годные для посева репы.Что можно делать 9 апреля?В этот день женщинам рекомендуется посетить в храм, чтобы помолиться перед ликом преподобной Матроны, которая была покровительницей хозяек.Обязательно необходимо выносить из дома старые вещи: одежду, обувь или какие-то другие предметы обихода.В этот день в доме нужно вытирать пыль, мыть пол добавляя в воду травяные отвары, которые защищали от проделок темных сил, болезней и бед.Что нельзя делать 9 апреля?В день Матрены категорически нельзя выяснять отношения. Как гласит примета, поссорившимся будет очень сложно помириться, а некоторым и вовсе никогда не получится. Поэтому, даже если сегодня кто-то обидел словом или действием, надо промолчать. Поговорить о случившемся можно и в другой день.Запрещено много говорить, тем более – не по делу. Сегодня слова нужно выбирать особенно тщательно, иначе в будущем могут возникнуть сложности в отношениях с окружающими.Нельзя проводить косметические процедуры, в том числе и в домашних условиях. Сегодня они могут стать причиной болезней кожи.Народные приметы на 9 апреляВечером кричит чибис — к ясной погоде.Чибис низко летит — несколько последующих дней будут сухими.Петух днём не поёт — через пару дней пойдёт дождь или снег.На голых деревьях соловей поёт — в этом году неурожай на плодовые деревья.Утром наблюдается иней или туман, или всё вместе — к богатому урожаю.На клюве чибиса можно увидеть капельку воды — скоро случится первый весенний дождь.Чайки прилетели — в ближайшее время сойдёт лёд.Фото pxfuel.com