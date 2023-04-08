Сбросить вес – не проблема. Певица Валерия знает секрет стройности, рецепт к вашим услугам.

Сброситьвес – не проблема. Певица Валерия знает секрет стройности, рецепт к вашимуслугам.Свежая как весенний ветер, подтянутая как струна, бодрящаякак хорошее вино — все это певица Валерия. Давно разменяв шестой десяток, онавыглядит ничуть не хуже молодых девушек, потому что отказывается отупотребления мяса, занимается йогой и делает то, что любит. Звездаперепробовала массу диет и теперь точно знает, как похудеть. Она предлагаетмедовый напиток, рецепт простой и оригинальный.ИнгредиентыПевица Валерия проповедует исключительно здоровое похудение,поэтому состав напитка такой:Чистая питьевая вода — 3 литра,Мед — 75 граммов,Свежевыжатый сок лимона — по вкусу.РецептВ слегка теплой воде следует полностью растворить мед, чтобыне оставалось комочков. Далее нужно добавить лимонный сок и размешать всюжидкость. Для похудения певица Валерия употребляет напиток дважды в день: одинраз утром до еды, а второй раз перед сном. Хранится такой настой, как правило,несколько дней.Вот он — рецепт для стройной фигуры, однако важнопонимать, что вес уйдет только при условии снижения суточной калорийности иувеличении физической активности. Певица Валерия гармонично сочетает правильноепитание и тренировки, поэтому не знает проблем в виде лишних килограммов, а мужИосиф Пригожин боготворит ее день ото дня.