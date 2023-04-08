Приют «Валента» просит помощи у неравнодушных жителей Владимирской области. Приюту Валента...

Приют «Валента» просит помощи у неравнодушных жителей Владимирской области.Приюту "Валента" придётся уехать в другое место. В какое именно, пока неизвестно. У руководства центра есть два варианта. Об этом сообщили в телеграм-канале "Валента".Предположительное место, куда переезжает приют, находится за городом. Но это не свалка, не помойка, не чистое поле, подчеркнули волонтеры.Независимо от местоположения животных после переезда все равно придется выгуливать на природе. Если в городе улицы обрабатывают от паразитов, то в сельской местности такого нет.Приют объявил сбор средств на закупку таблеток «Бравекто» на летний сезон. Речь идет о клещах. 156 собак нужно обработать, а одно лекарственное средство стоит порядка двух тысяч рублей. По словам волонтеров, каждой собаке нужно по две таблетки.Помочь животным и привезти лекарства можно в приют по старому адресу: улица 16 лет Октября, 1аРанее владимирские зооволонтеры рассказывали о жизни четвероногих в стенах приюта "Валента".Фото pxfuel.com