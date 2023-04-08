Солнце спрячется за облака: во Владимирской области ожидается до +11 градусов тепла. 9 апреля...

Солнце спрячется за облака: во Владимирской области ожидается до +11 градусов тепла.9 апреля погода во Владимирской области будет облачная, без осадков.Температура воздуха днем повысится до +11°C. Ночью столбик термометра опустится до +2°C.Ветер юго-восточный, 1м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 756 до 758 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды9 апреля почитается память мученицы Матроны Солунской. В народе святую называют Матрена Настовница, потому что в это время бывают утренние заморозки. С теплых краев продолжают возвращаться птицы: овсянки, пигалицы, чибисы. Если чибис летит низко - к продолжительной сухой погоде; если он кричит с вечера - к ясной погоде. Если весенний лед тонет или остается на берегу, то лето будет холодным.Фото pxfuel.com