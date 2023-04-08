В 2023 году во Владимирской области планируется посадить более 16 миллионов штук...

В 2023 году во Владимирской области планируется посадить более 16 миллионов штук сеянцев.Лесовосстановление - это процесс формирования нового поколения леса естественным или искусственным путем, восстановление всех его компонентов и связей между ними. Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов.В этом году лесовосстановительные работы планируется провести на общей площади 6410,0 га, в том числе искусственное лесовосстановление – на 3700,0 га, сообщает Министерство лесного хозяйства Владимирской области.Всего весной планируется посадить 16,2 миллионов штук сеянцев. В 2022 году объем лесовосстановительных мероприятий составил 112%, выращено в лесных питомниках почти 20 миллионов штук сеянцев.Фото pxfuel.com