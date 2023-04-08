В Доме-музее Столетовых во Владимире состоится необычное и увлекательное мероприятие. 15 апреля, в...

В Доме-музее Столетовых во Владимире состоится необычное и увлекательное мероприятие.15 апреля, в Доме-музее Столетовых во Владимире, пройдёт необычное мероприятие - «Униформа и снаряжение солдат и офицеров русско-турецкой войны 1877-1878 гг.». Об этом сообщается на официальном сайте музея.Так в чем же необычность?Это не просто лекция, не просто рассказ или показ картинок, на встрече продемонстрируют российскую военную форму XIX века. Также покажут предметы снаряжения и вооружения русско-турецкой войны 1877-1878 годов, которая как раз связана с историей рода Столетовых. Все желающие смогут увидеть, как обмундирование смотрелось на самом деле.Перед гостями выступит Сергей Юрьевич Доронин - председатель орловского регионального отделения Общероссийское общественное движение «Клубы Исторической Реконструкции России», руководитель исторического клуба «36-й пехотный Орловский полк». А еще Сергей Юрьевич — сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН.Лектории-сеансы проведут дважды: первый — с 12 до 13 часов, второй — с 15 до 16 часов. Они будут бесплатными, но количество билетов на них ограничено.А вот интерактивный показ военного обмундирования продлится с 13.00 до 14.00 и с 16.00 до 18.00 — без каких-либо ограничений в рамках входного билета в Дом-музей Столетовых.