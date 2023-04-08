Вместе с Роспотребнадзором ведомство провело проверку соблюдения норм СанПиН.

В Коврове прокуратура обнаружила массовые нарушения в четырёх пиццериях «То-То». Вместе с Роспотребнадзором проведена проверка соблюдения норм СанПиН.В кафе, расположенном в ТЦ «Ковров-Молл», в холодильных камерах отсутствуют контрольные термометры, в цехе холодных блюд не производится бактерицидная обработка специальной лампой. Сотрудники работают без медосмотра.В заведениях на Грибоедова и Абельмана холодильники также не оборудованы контрольными термометрами, на уборочном инвентаре нет маркировки. Аналогичная история в пиццерии на Ватутина-59. Все перечисленные «прелести» могут привести к кишечным заболеваниям. На руководителей организаций завели административные дела.Напомним, что в конце марта в кафе сети «То-То» на улице Строителей 22 человека. Возбуждено уголовное дело.